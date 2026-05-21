Jugendliches Schläger-Trio erneut vor Gericht

„Es ist tragisch, dass Sie nichts aus Ihren Strafen lernen“, spricht Richter Martin Mitteregger dem Drittangeklagten ins Gewissen. Der 15-Jährige, der aktuell eine Zelle in der Justizanstalt bewohnt, sitzt nicht zum ersten Mal vor Gericht. Gemeinsam mit ihm auf der Anklagebank: ein gleichaltriger Schüler aus dem Bezirk Feldkirch und ein syrischer Jugendlicher. Alle drei sind vorbestraft.