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Aufsteiger plant Kader

Quartett hat bei Lustenau keine Bundesliga-Zukunft

Fußball National
21.05.2026 16:25
So wird Austria Lustenaus Mannschaftsfoto bei der Rückkehr in die Bundesliga definitiv nicht ...
So wird Austria Lustenaus Mannschaftsfoto bei der Rückkehr in die Bundesliga definitiv nicht mehr aussehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Eine Woche ist seit dem Wiederaufstieg der Grün-Weißen vom Rhein vergangen – und schon ist jede Menge Bewegung in der Kaderplanung für die kommende Bundesliga-Saison. Nachdem die Austria am Mittwoch die Verpflichtung von Offensivmann Albin Gashi bekannt gegeben hatte, der von Zweitligist Hertha Wels ins Ländle wechselt, vermeldeten die Lustenauer am Donnerstag vier Abgänge.

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Die mit Ende Juni auslaufenden Verträge von Axel Rouquette, Asumah Abubakar, Felix Oberwaditzer und Hugo Bauer wurden alle nicht verlängert. Linksverteidiger Rouquette war im Sommer 2024 aus St. Gallen gekommen und machte seither 35 Pflichtspiele für die Vorarlberger.

Axel Rouquette verlässt Lustenau nach zwei Saisonen.
Axel Rouquette verlässt Lustenau nach zwei Saisonen.(Bild: GEPA)
Asumah Abubakar kam erst im Winter aus Malta.
Asumah Abubakar kam erst im Winter aus Malta.(Bild: GEPA)

Abubakar war im Winter aus Malta gekommen und hatte gleich in seinem Spiel für die Austria mit einem Assist geglänzt. Danach musste er allerdings mit Bauchmuskelproblemen passen, ehe er erst in der letzten Runde gegen Amstetten noch zu einem Kurzeinsatz kam.

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Der von Lokalrivalen Altach gekommene Oberwaditzer, der bereits sechs Spiele für die Liechtensteins A-Team absolviert hat und Torhüter Bauer, der davor bei der U21 von West Ham und Clermont 1b engagiert war, kamen nur bei den Amateuren in der Eliteliga Vorarlberg zum Einsatz.

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