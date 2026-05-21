Quartett hat bei Lustenau keine Bundesliga-Zukunft

Eine Woche ist seit dem Wiederaufstieg der Grün-Weißen vom Rhein vergangen – und schon ist jede Menge Bewegung in der Kaderplanung für die kommende Bundesliga-Saison. Nachdem die Austria am Mittwoch die Verpflichtung von Offensivmann Albin Gashi bekannt gegeben hatte, der von Zweitligist Hertha Wels ins Ländle wechselt, vermeldeten die Lustenauer am Donnerstag vier Abgänge.