Quartett hat bei Lustenau keine Bundesliga-Zukunft

Eine Woche ist seit dem Wiederaufstieg der Grün-Weißen vom Rhein vergangen – und schon ist jede Menge Bewegung in der Kaderplanung für die kommende Bundesliga-Saison. Nachdem die Austria am Mittwoch die Verpflichtung von Offensivmann Albin Gashi bekannt gegeben hatte, der von Zweitligist Hertha Wels ins Ländle wechselt, vermeldeten die Lustenauer am Donnerstag vier Abgänge.
Die mit Ende Juni auslaufenden Verträge von Axel Rouquette, Asumah Abubakar, Felix Oberwaditzer und Hugo Bauer wurden alle nicht verlängert. Linksverteidiger Rouquette war im Sommer 2024 aus St. Gallen gekommen und machte seither 35 Pflichtspiele für die Vorarlberger.
Abubakar war im Winter aus Malta gekommen und hatte gleich in seinem Spiel für die Austria mit einem Assist geglänzt. Danach musste er allerdings mit Bauchmuskelproblemen passen, ehe er erst in der letzten Runde gegen Amstetten noch zu einem Kurzeinsatz kam.
Der von Lokalrivalen Altach gekommene Oberwaditzer, der bereits sechs Spiele für die Liechtensteins A-Team absolviert hat und Torhüter Bauer, der davor bei der U21 von West Ham und Clermont 1b engagiert war, kamen nur bei den Amateuren in der Eliteliga Vorarlberg zum Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.