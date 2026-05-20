Mit Mausklick neue Phase bei Rhesi eingeläutet

Weder die Schweizer noch die Österreicher wollten dieses Risiko in Kauf nehmen und begannen mit den Planungen für einen besseren Hochwasserschutz. „Unsere Vorgänger haben vor über 100 Jahren mit der Rheinkorrektion den Grundstein für das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum im Rheintal gelegt. Mit diesem Erfolg stieg aber auch das Schadenpotenzial im Hochwasserfall immer weiter an, sodass jetzt ein besserer, zeitgemäßer Hochwasserschutz notwendig ist. Die heutige Einreichung ist ein starkes Signal für die Sicherheit der Menschen im Rheintal“, sagte Susanne Hartmann. „Rhesi ist nicht nur ein Hochwasserschutzprojekt, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Lebensraums. Seit über 130 Jahren setzen die Schweiz und Österreich auf Gemeinsamkeit in Sachen Hochwasserschutz am Rhein. Ein Vorgehen, das sich bewährt hat und bewähren wird“, ergänzte Markus Wallner.