Zünftiges wird im Ländle zunehmend rar

Als wir das erste Mal von den kreativen Kreationen hörten, war unser Gefühl zugegebenermaßen, sagen wir mal, „ambivalent“. Doch probiert wird schließlich alles, und nach einer wilden Odyssee durch die Speisekarte schauten wir uns an und stellten mit Erstaunen fest: Das klappt. Das Lokal selbst ist nicht von besonderem Interieur geprägt, eine gemütliche Stube mit Verbliebenem aus vergangenen Jahren, ein Separee für private Anlässe gibt's obendrauf.