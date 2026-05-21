Zünftiges wird im Ländle zunehmend rar

Bürgerliche Gasthäuser sterben aus. „Piefke und Fatso“ fanden bei Rosenegg in Bürs dennoch ein Refugium des traditionellen Genusses.
An dieser Stelle sei sogleich gebeichtet, dass es im „Rosenegg“ nicht ausschließlich traditionell zugeht, au contraire! Neben Klassikern der immer mehr in Bedrängnis kommenden gutbürgerlichen Küche, gibt es auch Abwandlungen und Neuinterpretationen ebendieser: Schnitzel gefüllt mit Käsespätzle, Burger mit panierten Knöpfle oder aber steirischer Backhendlsalat mit Kürbiskernöl – alles wird gespielt.
Als wir das erste Mal von den kreativen Kreationen hörten, war unser Gefühl zugegebenermaßen, sagen wir mal, „ambivalent“. Doch probiert wird schließlich alles, und nach einer wilden Odyssee durch die Speisekarte schauten wir uns an und stellten mit Erstaunen fest: Das klappt. Das Lokal selbst ist nicht von besonderem Interieur geprägt, eine gemütliche Stube mit Verbliebenem aus vergangenen Jahren, ein Separee für private Anlässe gibt's obendrauf.
Ein besonderes Plätzchen
Das kennzeichnende Schmankerl befindet sich hinter dem Haus: der Gastgarten unter einem prägnanten Kastanienbaum. Hier lassen sich gediegene Sommerabende und übertriebene Mittagsgelage gleichermaßen gut zelebrieren.
Kein Convenience-Food
Erwähnung sollte auf jeden Fall noch finden, dass es sich bei den Speisen (bis auf die Kroketten) nicht um Convenience handelt, nein, im „Rosenegg“ wird das Schnitzel nach wie vor à la minute vom Chef zubereitet. Und das ist angesichts der Mengen, welche die Küche da an so manchem Mittag verlassen, alles andere als selbstverständlich. Wir sagen danke!
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Rosenegg, Bürs
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