Landhaus-Abteilungen werden zusammengelegt

Sport, Gesundheit und sanitäre Angelegenheiten sollen künftig unter einem Dach zusammenarbeiten. Der Prozess wird von den Zuständigen der Amtsstelle Verwaltungsinnovation und Organisationsentwicklung begleitet und soll in einem Jahr abgeschlossen sein.
Ein Generationenwechsel steht in der Landessanitätsabteilung des Vorarlberger Landhauses an. Abteilungsvorstand Dr. Wolfgang Grabher wird Ende Mai nach mehr als 32 Jahren im Landesdienst in den Ruhestand treten. Tamara Freuis (Jahrgang 1978) übernimmt ab 1. Juni interimistisch die Leitung. Die neue Landessanitätsdirektorin ist seit Juli 2024 als Amtsärztin im Landesdienst tätig und war in den vergangenen zwei Jahren mit 50 Prozent der Abteilung zugeteilt.
Strukturen verschlanken, Abläufe vereinfachen
Zeitgleich mit dem Wechsel an der Spitze der Abteilung für Sanitätsangelegenheiten soll der komplette Gesundheits- und Sportbereich neu aufgestellt und zusammengelegt werden. „Ziel ist, Effizienzen zu heben, Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, Strukturen zu verschlanken und Abläufe spürbar zu vereinfachen“, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Die Amtsstelle Verwaltungsinnovation und Organisationsentwicklung (VIO) wird dieses Projekt begleiten, Aufgaben und Prozesse analysieren sowie konkrete Umsetzungsschritte vorbereiten. Der Prozess der Zusammenlegung soll maximal ein Jahr dauern.
Die Idee, die beiden Gesundheitsabteilungen zusammenzulegen, ist freilich nicht neu, denn es gab diese bereits unter dem damaligen Landeshauptmann Herbert Sausgruber. Eine Zusammenlegung der beiden Abteilungen wurde damals mit der Begründung abgelehnt, dass es für die Leitung der Sanitätsdirektion zwingend einen Mediziner benötige, während für die Abteilung Gesundheit und Sport, deren Leitung Harald Kraft seit 2013 innehat, ein Jurist nötig sei.
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