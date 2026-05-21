Landhaus-Abteilungen werden zusammengelegt

Die Idee, die beiden Gesundheitsabteilungen zusammenzulegen, ist freilich nicht neu, denn es gab diese bereits unter dem damaligen Landeshauptmann Herbert Sausgruber. Eine Zusammenlegung der beiden Abteilungen wurde damals mit der Begründung abgelehnt, dass es für die Leitung der Sanitätsdirektion zwingend einen Mediziner benötige, während für die Abteilung Gesundheit und Sport, deren Leitung Harald Kraft seit 2013 innehat, ein Jurist nötig sei.