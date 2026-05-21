Boot am Bodensee gerammt: Mordanklage steht

Der 27-Jährige stand bereits vor Gericht – am 21. April. Damals allerdings wurde die Sache noch als fahrlässige Tötung eingestuft. Während des Prozesses am Landesgericht Feldkirch blieb der Bootsführer bei seiner Behauptung, das Segelboot erst nach dem Zusammenstoß gesehen zu haben, obwohl er den See die ganze Zeit im Blick gehabt haben wollte. Ein Sachverständiger gab an, dass das gar nicht möglich gewesen sei, das Segelboot müsse sichtbar gewesen sein.