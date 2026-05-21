Loacker für Europäischen Rechnungshof nominiert

„Der fleißigste Abgeordnete aller Zeiten“

Die Bestellung Loackers lief alles andere als friktionsfrei ab: Nach einem Hearing war ursprünglich der ehemalige Leiter des Budgetdiensts im Parlament, Helmut Berger, erstgereiht, dieser sagte allerdings ab. Daraufhin nominierten die Neos, die gemäß Regierungsabkommen das Vorschlagsrecht für den Posten haben, Loacker – und ernteten dafür scharfe Kritik. Diese ist noch keineswegs verhallt, auch im Hauptausschuss ging es ziemlich zur Sache. Unter anderem rückte Christoph Pramhofer (Neos) aus, um die Nominierung zu verteidigen: Loacker bringe alle notwendigen Eigenschaften für den Posten mit, er sei fleißig, unbestechlich und uneitel. Für Loacker sei auch als Nationalratsabgeordneter immer die Sache im Vordergrund gestanden, so Pramhofer. Außerdem sei er der „fleißigste Abgeordnete mit den meisten Reden aller Zeiten“ gewesen.