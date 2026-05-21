Neos: „Sinn der FAV bleibt weiterhin fragwürdig“

„Die FAV wirkt aktuell weniger wie eine Koordinationsplattform, sondern immer mehr wie eine zusätzliche Ebene neben bereits bestehenden Einrichtungen. Für uns ist nach wie vor nicht nachvollziehbar, weshalb für beispielsweise Veranstaltungen im Bereich Digitalisierung oder für die Prüfung von Weiterbildungsmessen eine eigene Struktur erforderlich ist“, kritisiert Lackner. Vorarlberg habe gut funktionierende Institutionen im Arbeits- und Bildungsbereich. „Die zentrale Frage, die wir nach dreieinhalb Jahren immer noch stellen müssen, ist: Was kann die FAV, was die anderen nicht können? Solange darauf keine überzeugende Antwort vorliegt, ist jeder weitere Steuereuro begründungspflichtig!“