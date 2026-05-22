Netz gegen Wölfe wird erstmals an Schaf getestet

Für Schafbauer Martin Martin aus dem Gailtal ist es ein Versuch. Für Erfinder Rudolf Schaubach ein Durchbruch. Mit seinem patentierten Schafnetz will der Villacher (72) die Tiere zukünftig vor Wölfen schützen. Nun hat der Senior jemanden gefunden, bei dem er das Netz testen kann. Die „Krone“ war mit vor Ort.