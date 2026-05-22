Netz gegen Wölfe wird erstmals an Schaf getestet

Für Schafbauer Martin Martin aus dem Gailtal ist es ein Versuch. Für Erfinder Rudolf Schaubach ein Durchbruch. Mit seinem patentierten Schafnetz will der Villacher (72) die Tiere zukünftig vor Wölfen schützen. Nun hat der Senior jemanden gefunden, bei dem er das Netz testen kann. Die „Krone“ war mit vor Ort.
Es sind außergewöhnliche Szenen, die sich am Hof von Schafbauer Martin Martin abspielen. Heuduft, friedliche Mutterschafe, vereinzelt süße Lämmchen, etwas entfernt liegt Hütehund „Schlumpf“. Daneben werkelt Erfinder Rudolf Schaubach. Er steht gebückt über seinem Schafnetz, das er zuerst noch zuschneiden muss.
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