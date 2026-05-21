Zustand verschlechtert: Sorge um Prinzessin Bha

Der Gesundheitszustand der thailändischen Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol hat sich nach Angaben des Königshauses verschlechtert. Mehrere Infektionen in verschiedenen Organen hätten zu Komplikationen geführt, teilte der Palast auf seiner Webseite mit. Die 47-jährige älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem liegt sie im Koma.