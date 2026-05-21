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Seit 2022 im Koma

Zustand verschlechtert: Sorge um Prinzessin Bha

Royals
21.05.2026 07:17
Prinzessin Bajrakitiyabha liegt nach einem Zusammenbruch im Jahr 2022 im Koma. Jetzt hat sich ...
Prinzessin Bajrakitiyabha liegt nach einem Zusammenbruch im Jahr 2022 im Koma. Jetzt hat sich der Gesundheitszustand der 47-Jährigen verschlechtert.(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Gesundheitszustand der thailändischen Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol hat sich nach Angaben des Königshauses verschlechtert. Mehrere Infektionen in verschiedenen Organen hätten zu Komplikationen geführt, teilte der Palast auf seiner Webseite mit. Die 47-jährige älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem liegt sie im Koma.

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Laut Mitteilung entdeckten Ärzte im April eine Mageninfektion, die zu Entzündungen im Darm geführt habe. In der Folge seien der Blutdruck der Prinzessin gesunken und Herzrhythmusstörungen aufgetreten.

  Die Prinzessin werde mit Medikamenten behandelt, zudem unterstützten medizinische Geräte ihre Lungen- und Nierenfunktion. Dennoch habe sich ihr Zustand weiter verschlechtert, hieß es. Die Ärzte überwachten die Patientin engmaschig und nähmen zusätzliche Behandlungen vor.

Thailands König Maha Vajiralongkorn mit seiner Tochter, Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol bei ...
Thailands König Maha Vajiralongkorn mit seiner Tochter, Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol bei einem Auftritt im Jahr 2020(Bild: APA/AFP/Lillian SUWANRUMPHA)

Zusammenbruch beim Training der Hunde
Das Königshaus gibt nur sporadisch Mitteilungen zum Zustand von „Princess Bha“ heraus, wie sie in ihrer Heimat genannt wird. Vor dreieinhalb Jahren war sie in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen. Auslöser soll ein Herzleiden gewesen sein.

Seither liegt sie im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. Über ihren genauen Zustand war lange nicht viel bekannt.

Nach ihrem Zusammenbruch hatten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin gebetet und Blumen niedergelegt. Auch in vielen Tempeln des Landes knieten Thailänder vor ihrem Bildnis.

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Botschafterin in Österreich
Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des heutigen Königs Maha Vajiralongkorn (73). Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York.

Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehören, der noch keinen offiziellen Erben benannt hat. Generell werden bei der Thronfolge jedoch Männer bevorzugt. Erst im Oktober war die Mutter des Monarchen, Sirikit, im Alter von 93 Jahren gestorben.

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