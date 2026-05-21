Wow! Bella Hadid krönt sich zur Königin von Cannes

Wow, was für ein Auftritt! Bella Hadid hat am roten Teppich in Cannes für ein wahres Blitzlichtgewitter gesorgt und mit dem wohl heißesten Dekolleté und dem ikonischsten Look der diesjährigen Filmfestspiele sogar Heidi Klum die Show gestohlen.
In einem weißen Spitzenkleid mit einem Dekolleté, das bis zum Bauchnabel reichte, krönte sich Bella Hadid am Mittwochabend bei der Premiere des Films „De Gaulle: Tilting Iron“ eindeutig zur Königin von Cannes!
Hammer-Dekolleté und atemberaubender Rücken
Das Schiaparelli-Dress, das sich wie eine zweite Haut um die Kurven der 29-Jährigen legte, glänzte aber nicht nur durch seinen XXL-Ausschnitt, der in der Mitte mit einer großen, schwarzen Glitzerbrosche zusammengehalten wurde. Auch die Rückseite der Wow-Robe war dank Schnürung und großer, schwarzer Schleife ein echter Hingucker!
Hommage an Jane Birkin
Mit ihrem Look ehrte Hadid übrigens eine große Ikone: Das Designer-Kleid war nämlich eine Hommage an ein legendäres Outfit von Schauspielerin Jane Birkin, die 2023 im Alter von 76 Jahren verstorben war.
Birkin trug ein ähnliches Kleid im Jahr 1969 bei der Union of the Artists Gala in Paris. Der Clou: Die Film-Ikone entschied sich damals, ihr Dress verkehrt herum anzuziehen und das tiefe Dekolleté, das eigentlich am Rücken hätte sein sollen, mit einer schwarzen Brosche zu fixieren.
Klum im „royalen“ Kurven-Look
Bei einem Look wie diesem zog sogar Heidi Klum, die am Mittwochabend mit Ehemann Tom Kaulitz auf den roten Teppich in Cannes gekommen war, den Kürzeren – und das, obwohl die 52-Jährige in ihrem royalblauen Kleid von Vivienne Westwood wieder einmal mit ihren Hammer-Kurven glänzen konnte!
Ebenfalls top: die Models Irina Shayk und Bar Refaeli, die spanische Netflix-Beauty Ester Exposito.
Spacey mit Model am Red Carpet
Für Aufsehen sorgte an diesem Premieren-Abend übrigens auch Kevin Spacey. Der in Hollywood in Ungnade gefallene Schauspieler schritt in Begleitung von Model Via Lemann über den roten Teppich und posierte gut gelaunt für die Fotografen.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass Spacey die Hauptrolle in dem Kriegsdrama „Melodies in the Forest“ ergattern konnte, das in Cannes promotet werden sollte.
Die Dreharbeiten sollen im Oktober in Italien und der Tschechischen Republik starten. Spacey soll „Deadline“ zufolge einen Dirigenten spielen, dessen verdrängte Kriegsvergangenheit auf brutale Weise wieder zum Vorschein komme.
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