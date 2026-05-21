Wow! Bella Hadid krönt sich zur Königin von Cannes

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Spacey die Hauptrolle in dem Kriegsdrama „Melodies in the Forest“ ergattern konnte, das in Cannes promotet werden sollte.

Die Dreharbeiten sollen im Oktober in Italien und der Tschechischen Republik starten. Spacey soll „Deadline“ zufolge einen Dirigenten spielen, dessen verdrängte Kriegsvergangenheit auf brutale Weise wieder zum Vorschein komme.