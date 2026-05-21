Lichtschacht-Sturz: Schuldfrage weiter ungeklärt

Der fatale Unfall geschah Ende August beim Garten der Generationen in Krottendorf, einem Ortsteil von Weiz. Die zwei damals Neunjährigen waren offenbar auf die frei zugängliche und ungesicherte Lichtkuppel geklettert. Der Kunststoff zersplitterte und der Bub und das Mädchen stürzten mehr als fünf Meter in die Tiefe. Die Kinder wurden beim Aufprall vor dem Küchenbereich schwer verletzt.