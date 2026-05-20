Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Budgetdetails

Wie die Regierung das „Zwischenparken“ bekämpft

Innenpolitik
20.05.2026 18:50
Das AMS soll strenger bei Arbeitslosen werden.
Das AMS soll strenger bei Arbeitslosen werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die Budgetverhandlungen gehen auf das Finale zu. Einige neue Details sickerten durch: Die Regierung will bei Arbeitslosen kürzen. Etwa soll es vier Wochen nach einer einvernehmlichen Kündigung kein Geld mehr geben.

0 Kommentare

Jeder muss zum Sparkurs beitragen, wird Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) nicht müde zu betonen. Im nächsten Budget kommt es daher auch zu schmerzhaften Einschnitten für Arbeitslose.

Vor allem das „Zwischenparken“ ist der Regierung ein Dorn im Auge. Tausende Firmen, vor allem im Tourismus und am Bau, schicken jährlich ihre Mitarbeiter mit einer Wiedereinstellungszusage zum AMS. Dort kassieren sie Arbeitslosengeld, bis saisonbedingte Schwankungen überbrückt sind – ein Ausnutzen der Arbeitslosenversicherung, was den Staat mehr als eine halbe Milliarde Euro kostet.

Muss Beschäftigter zwei Wochen ohne Geld auskommen?
Die Regierung will nun dagegen kämpfen und zumindest 200 Millionen Euro hereinholen. Künftig soll im ersten Monat bei einvernehmlicher Kündigung kein Arbeitslosengeld fließen. Die Koalition spielt den Ball an die Sozialpartner. Eine mögliche Lösung: In den ersten beiden Wochen zahlt der Arbeitgeber weiter, danach muss der Beschäftigte zwei Wochen ohne Geld auskommen.

Lesen Sie auch:
Familien mit zwei Kindern haben rund 400 Euro weniger zur Verfügung, rechnet das Momentum ...
Kritik an „Einfrieren“
Das entgeht Familien durch Budget-Sparmaßnahmen
09.05.2026
Banken zahlen drauf
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
27.04.2026

Ein Dilemma sieht Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera: „Müssen die Arbeitgeber über alle Branchen dafür aufkommen, verteuert es weiter den Faktor Arbeit.“ Fallen Beschäftigte hingegen komplett um, entstehen Härtefälle.

Sparen bei Programmen für Langzeitarbeitslose
Es ist nicht der einzige Einschnitt: Niedrigverdiener sollen künftig auch in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. 100 Millionen Euro pro Jahr sollen zudem bei AMS-Förderungen für Langzeitarbeitslose gestrichen werden, sie seien oft nicht „treffsicher“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
20.05.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.423 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.328 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
90.171 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
866 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
705 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
665 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Mehr Innenpolitik
Auflauf bei LH-Event
Die ORF-Wahl verkommt immer mehr zu einer Farce
Neue Budgetdetails
Wie die Regierung das „Zwischenparken“ bekämpft
Warnung aus dem Iran:
Krieg kann sich über die Region hinaus ausbreiten
Werbeverbot etc.
Regierung will gegen „Organtourismus“ vorgehen
Design gibt Rätsel auf
Ausgerechnet USA-Flagge falsch auf Trump-Handy
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf