Wie die Regierung das „Zwischenparken“ bekämpft

Muss Beschäftigter zwei Wochen ohne Geld auskommen?

Die Regierung will nun dagegen kämpfen und zumindest 200 Millionen Euro hereinholen. Künftig soll im ersten Monat bei einvernehmlicher Kündigung kein Arbeitslosengeld fließen. Die Koalition spielt den Ball an die Sozialpartner. Eine mögliche Lösung: In den ersten beiden Wochen zahlt der Arbeitgeber weiter, danach muss der Beschäftigte zwei Wochen ohne Geld auskommen.