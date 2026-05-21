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Ärger für NFL-Profi

100 (!) km/h zu schnell: Handschellen klickten

US-Sport
21.05.2026 08:01
Nolan Smith wurde festgenommen.
Nolan Smith wurde festgenommen.(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ärger für Nolan Smith: Der NFL-Profi von den Philadelphia Eagles ist wegen Raserei und rücksichtslosen Fahrens kurzzeitig festgenommen worden. Das bestätigte das Büro des Sheriffs im Twiggs County im US-Bundesstaat Georgia ESPN.

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Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am 15. Mai, wurde jetzt aber erst bekannt. Smith befindet sich gegen Kaution bereits wieder auf freiem Fuß.

Nolan Smith gewann 2025 den Super Bowl.
Nolan Smith gewann 2025 den Super Bowl.(Bild: AFP/EMILEE CHINN)

Smith muss sich vor Gericht verantworten
Aufzeichnungen eines Polizisten zufolge wurde Smith mit umgerechnet 217 statt der erlaubten 112 km/h gemessen. Der Defensivspieler muss sich aufgrund des Vorfalls nun vor Gericht verantworten.

Smith spielt seit 2023 in der NFL, im Rahmen des Drafts war er damals von den Eagles in der ersten Runde ausgewählt worden. Im Februar 2025 gewann Smith mit Philadelphia den Super Bowl.

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