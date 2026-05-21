Komplettsperre in Salzburg: Pkw krachte in Traktor

Am späten Mittwochabend, konkret um 22.40 Uhr, wurde die Feuerwehr Thalgau mit dem Löschzug Unterdorf von der Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg zu einem Einsatz auf der Russenstraße, Teil der Enzersberg Landesstraße (L117), alarmiert. Laut Erstmeldung sollte sich nach einem Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person im Fahrzeug befinden.