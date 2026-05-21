Komplettsperre in Salzburg: Pkw krachte in Traktor

Am Mittwochabend kam es auf der Russenstraße im Salzburger Thalgau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug Unterdorf aus und führte die Aufräumarbeiten durch.
Am späten Mittwochabend, konkret um 22.40 Uhr, wurde die Feuerwehr Thalgau mit dem Löschzug Unterdorf von der Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg zu einem Einsatz auf der Russenstraße, Teil der Enzersberg Landesstraße (L117), alarmiert. Laut Erstmeldung sollte sich nach einem Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person im Fahrzeug befinden.
Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und einer umgehenden Lageerkundung stellte sich heraus, dass ein Pkw mit einem Traktor kollidiert war, jedoch keine Personen eingeklemmt wurden. Die Versorgung der Unfallbeteiligten erfolgte unmittelbar durch das Rote Kreuz.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und führte anschließend die notwendigen Aufräumarbeiten durch. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel gebunden und die Fahrbahn von einer Kehrmaschine gereinigt. Der beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen entfernt.
Für die Dauer der Arbeiten musste die Russenstraße rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Nach etwa drei Stunden konnte der Einsatz für die ausgerückten Kräfte beendet werden.
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