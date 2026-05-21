Mord an Ehefrau: Steirer nicht vernehmungsfähig

Noch immer erschüttert der Mord an einer 59-jährigen Steirerin ganz Österreich. Am Mittwoch wurde ihre Leiche in einem abgelegenen Familienhaus in der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz gefunden – wir haben berichtet. Dringend tatverdächtig: ihr Ehemann (64), der die Tat Verwandten am Telefon gestand, die darauf die Polizei riefen.