Brandopfer von Crans-Montana fordert 8,2 Mio. Euro

„Zwei Millionen Euro wollen wir als Anzahlung für dringende Kosten, den Rest für das restliche Leben meiner Klientin“, sagt der Walliser Anwalt Sébastien Fanti in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom Donnerstag. Seinen Gang vor ein Pariser Gericht hatte er bereits am Montag publik gemacht, die Höhe der Forderung jedoch zunächst nicht beziffert.