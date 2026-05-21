Mit 84 plant Linzi sein nächstes Extrem-Abenteuer!

Heuer im Herbst wollen Helmut und Brigitta zurück auf den Kilimandscharo. Zum 56. Hochzeitstag. Zu seinem 85. Geburtstag. „Mich reizt die Frage, wie hoch kann ich mit 85 noch steigen?“ Und wenn es nicht bis ganz hinauf geht? „Dann war das meine Grenze“, so Helmut im Gespräch mit der „Bergkrone“. Was würde er weitergeben? Helmut überlegt nicht lange: „Glaube an dich. Jeder Mensch hat eine Aufgabe. Nicht jeder muss Everest, Nordpol oder Death Valley schaffen. Aber jeder kann etwas leisten. In seinem Beruf. In seinem Leben. In seinem Alltag.“