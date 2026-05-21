Beim GAK stehen einige Zeichen auf Abschied

Nur wenige Tage nach dem geschafften Klassenerhalt gab der GAK die vorzeitige Vertragsverlängerung von Sportchef Tino Wawra bekannt. Eine logische Entscheidung. Im Sommer laufen gleich mehrere Verträge aus. Und bei einigen bahnt sich ein Abschied von den „Rotjacken“ an. Eine Kolumne von Michael Gratzer.
Ganz ist die Party beim GAK nach dem geschafften Klassenerhalt noch nicht vorbei. Der ein oder andere Spieler lässt sich aktuell noch auf Mallorca die Sonne auf den Bauch scheinen. Die Verantwortlichen im Verein haben dagegen schon wieder die Arbeit aufgenommen.
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