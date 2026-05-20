Immer mehr persönliche Datensätze im Darknet

Die vergangenen Tage und Wochen haben es wieder einmal aufgezeigt: Cyberkriminalität ist keine Utopie, sondern schon längst in unser aller Alltag angekommen. Zwar ist sie weniger eindeutig sichtbar als andere Verbrechen, doch Vorfälle wie jene um den Song Contest verdeutlichen, wie häufig wir ins Visier von Hackern und digitaler Kriminalität geraten. Erst vor Tagen wurde etwa ein Chinese in Wien festgenommen. Mit einem SMS-Blaster verschickte er zeitgleich Tausende Phishing-SMS an Song-Contest-Fans. Auch Überlastungsangriffe auf die Seiten von Wiener Linien, ORF oder Stadthalle fanden laufend statt.