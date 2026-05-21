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Dreister Handel

Bezahlte Luxusküchen wurden nie geliefert

Niederösterreich
21.05.2026 09:00
Kochen im neuen Eigenheim – für Kunden einer Luxusküchen-Händlerin ist das trotz Kauf nicht ...
Kochen im neuen Eigenheim – für Kunden einer Luxusküchen-Händlerin ist das trotz Kauf nicht möglich.(Bild: Subrata - stock.adobe.com)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

Unsummen hat eine Ukrainerin für nie gelieferte Nobel-„Kochplatten“ kassiert. Einige Kunden können deshalb ihre sonst fertigen Wohnungen nicht beziehen. 

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In einem Wienert Nobelhotel residiert jene 40-jährige Osteuropäerin, der Dutzende Kunden auf den (Küchen-)Leim gegangen sind. „Die Frau nimmt in ihrem Büro fleißig Bestellungen auf und zeigt schöne Prospekte her. Angesichts dieser sind meine Klienten eben den Verlockungen erlegen“, seufzt der St. Pöltner Anwalt Michael Hofbauer.

Der Jurist vertritt einige der Opfer, die insgesamt eine Summe in sechsstelliger Höhe für Traumküchen angezahlt haben. Doch die Kochplatten bleiben kühl – die Ukrainerin vertröstet mit dreisten Ausreden.

Zitat Icon

Die Opfer schauen durch die Finger, denn die Ukrainerin liefert einfach nicht.

Jurist Michael Hofbauer

Bild: Ing. Wolfgang Mayer

Einige Kunden können deswegen ihre Wohnungen nicht beziehen, weil eben das „kulinarische“ Herzstück der eigenen vier Wände fehlt. „Die von mir beauftragte Ausstattungsfirma in Italien kann gerade nicht liefern, außerdem sind gewisse Konten blockiert“, rechtfertigt sich die Geschäftsfrau.

Durch die Finger muss auch eine Trockenbaufirma schauen – auch diese sah noch keinen Cent für verrichtete Arbeiten. Ebensowenig ein Designstudio, das für die mutmaßliche Betrügerin mondäne Küchenentwürfe erstellte. Ebenfalls zu den Opfern zählt eine chinesische Firma, die 300.000 Euro nachlaufen.

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