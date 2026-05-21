Bezahlte Luxusküchen wurden nie geliefert

Durch die Finger muss auch eine Trockenbaufirma schauen – auch diese sah noch keinen Cent für verrichtete Arbeiten. Ebensowenig ein Designstudio, das für die mutmaßliche Betrügerin mondäne Küchenentwürfe erstellte. Ebenfalls zu den Opfern zählt eine chinesische Firma, die 300.000 Euro nachlaufen.