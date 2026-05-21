Auf- und Abstieg: Jetzt beginnt das große Zittern

Noch fünf Klubs spielen um den letzten Aufstiegsplatz in die reformierte Regionalliga. Indes muss die Hälfte der Mannschaften noch um den Klassenerhalt bangen. Verbands-Boss Bartosch klärt auf, warum die letzten drei Runden in der steirischen Landesliga zur Zitterpartie werden.
Der Meistertitel in der steirischen Landesliga ist bereits vergeben (Hier geht‘s zur Tabelle >>). Den haben sich die Kicker von Tillmitsch eindrucksvoll gekrallt. Doch eine Frage bleibt an der Spitze trotzdem: Wer sichert sich den zweiten Aufstiegsplatz in die neu reformierte Regionalliga Süd, die ja künftig nur noch gemeinsam mit dem Kärntner Landesverband ausgetragen wird?
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