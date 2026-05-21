Auf- und Abstieg: Jetzt beginnt das große Zittern

Der Meistertitel in der steirischen Landesliga ist bereits vergeben (Hier geht‘s zur Tabelle >>). Den haben sich die Kicker von Tillmitsch eindrucksvoll gekrallt. Doch eine Frage bleibt an der Spitze trotzdem: Wer sichert sich den zweiten Aufstiegsplatz in die neu reformierte Regionalliga Süd, die ja künftig nur noch gemeinsam mit dem Kärntner Landesverband ausgetragen wird?