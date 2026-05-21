Historisch! Jetzt jagen die Füchse die HLA-Krone

Erstmals in der noch jungen Klubgeschichte stehen die BT Füchse im HLA-Halbfinale. Am Freitag (18) treffen die steirischen Handballer im ersten Duell daheim auf die Fivers, gegen die sie in der laufenden Saison nie verloren haben. „Es gibt keinen Favoriten“, sagt Füchse-Chef Karl Heinz Weiland vor dem historischen Match.
Geschichte haben die BT Füchse in dieser Saison bereits geschrieben. Jetzt wollen die obersteirischen Handballer dem starken HLA-Jahr die Krone aufsetzen. Denn erstmals seit der Fusion zwischen Bruck und Trofaiach vor sechs Jahren stehen die Füchse im Halbfinale. „Zweimal sind wir zuletzt im Viertelfinale gescheitert, diesmal hat es geklappt. Der größte Erfolg bislang“, sagt Geschäftsführer Karl Heinz Weiland.
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