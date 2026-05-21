Historisch! Jetzt jagen die Füchse die HLA-Krone

Geschichte haben die BT Füchse in dieser Saison bereits geschrieben. Jetzt wollen die obersteirischen Handballer dem starken HLA-Jahr die Krone aufsetzen. Denn erstmals seit der Fusion zwischen Bruck und Trofaiach vor sechs Jahren stehen die Füchse im Halbfinale. „Zweimal sind wir zuletzt im Viertelfinale gescheitert, diesmal hat es geklappt. Der größte Erfolg bislang“, sagt Geschäftsführer Karl Heinz Weiland.