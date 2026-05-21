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Anwohner flüchteten

Erdbeben im Gebiet des Supervulkans bei Neapel

Ausland
21.05.2026 09:36
Die Phlegräischen Felder nahe Neapel
Die Phlegräischen Felder nahe Neapel(Bild: Stefano Tammaro - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Erdbeben hat Donnerstagfrüh das Gebiet rund um den Supervulkan bei Neapel mit Stärke 4,4 erschüttert.

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Das Epizentrum lag im Gebiet der Phlegräischen Feldern (Campi Flegrei) und wurde klar auch in Neapel gespürt. Das Epizentrum lag bei einer Tiefe von drei Kilometern.

Auf das erste Erdbeben folgte ein weiterer Erdstoß mit Stärke 2,1, wie das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mitteilte. 

Bewohner flüchteten
Der Erdstoß sorgte für Aufregung unter der Bevölkerung, es gab jedoch keine Meldungen von Verletzten oder größeren Schäden. Bewohner flüchteten auf die Straße.

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