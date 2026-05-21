Der Kapitän zieht nicht nur beim Dialekt durch

Bei Werder Bremen ist Marco Friedl ein absoluter Führungsspieler, auch der Kapitän – nun ist der 28-Jährige auch im ÖFB-Team angekommen: Der Verteidiger nutzte seine Chance, löste mit starken Leistungen trotz schweren Zeiten an der Weser das WM-Ticket. Was er in die USA mitnimmt, worauf er sich am meisten freut und wer ihn besonders unterstützen wird...
„Jetzt kann man die Tage zählen. Die WM wird das Größte. Aber Nervosität? Nein, noch nicht. Ich habe schon so viel erlebt, auch Rückschläge mit einem Abstieg, der Relegation – ich denke, dass ich damit normal umgehen werde...“
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