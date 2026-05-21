Der Kapitän zieht nicht nur beim Dialekt durch

Bei Werder Bremen ist Marco Friedl ein absoluter Führungsspieler, auch der Kapitän – nun ist der 28-Jährige auch im ÖFB-Team angekommen: Der Verteidiger nutzte seine Chance, löste mit starken Leistungen trotz schweren Zeiten an der Weser das WM-Ticket. Was er in die USA mitnimmt, worauf er sich am meisten freut und wer ihn besonders unterstützen wird...