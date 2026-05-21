Zum Nulltarif! Steht Bayern vor „Schock-Transfer“?

Wiedersehen mit Kompany

In München käme es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Vincent Kompany, der inzwischen als Bayern-Trainer fungiert. Zudem würde er auf seinen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane treffen. Geht der „Schock-Transfer“, wie die Engländer ihn nennen, vielleicht schon bald über die Bühne?