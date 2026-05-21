Zum Nulltarif! Steht Bayern vor „Schock-Transfer“?

Die Engländer sprechen bereits von einem möglichen „Schock-Transfer“. John Stones, dessen Ära bei Manchester City endet, könnte schon bald für den FC Bayern München auflaufen.
Das kommt überraschend! Wie die „Daily Mail“ berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit John Stones. Der 31-jährige Defensivmann aus England wird Manchester City im Sommer verlassen. Weil sein Vertrag bei den „Citizens“ ausläuft, könnte er ablösefrei nach München wechseln.
2016 hatte Manchester City 55 Millionen Euro für das damalige Verteidiger-Talent vom FC Everton auf den Tisch gelegt. In 294 Spielen war Stones maßgeblich am Erfolg der letzten zehn Jahren beteiligt. Sechs Meistertitel, drei Pokalsiege, einen Supercup, eine Klub-Weltmeisterschaft und einen Champions-League-Titel konnte der Innenverteidiger in seiner Laufbahn feiern.
Wiedersehen mit Kompany
In München käme es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Vincent Kompany, der inzwischen als Bayern-Trainer fungiert. Zudem würde er auf seinen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane treffen. Geht der „Schock-Transfer“, wie die Engländer ihn nennen, vielleicht schon bald über die Bühne?
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