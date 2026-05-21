Pkw in Flammen: Inferno auf Autobahnrastplatz

Feueralarm Donnerstagfrüh auf einem Autobahnparkplatz im Tiroler Unterland: Ein dort abgestellter Pkw ging plötzlich in Flammen auf und brannte komplett aus. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Inferno an. Die Ursache ist noch völlig unklar. Meldungen über Verletzte liegen bis dato keine vor.