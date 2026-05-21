Pkw in Flammen: Inferno auf Autobahnrastplatz

Feueralarm Donnerstagfrüh auf einem Autobahnparkplatz im Tiroler Unterland: Ein dort abgestellter Pkw ging plötzlich in Flammen auf und brannte komplett aus. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Inferno an. Die Ursache ist noch völlig unklar. Meldungen über Verletzte liegen bis dato keine vor.
Schauplatz des Einsatzes war der Autobahnparkplatz Koreth zwischen Wattens und Hall in Fahrtrichtung Innsbruck. Gegen 6 Uhr ging ein dort geparkter Pkw plötzlich in Flammen auf. Binnen kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand.
Brandursache derzeit noch unklar
„Die alarmierte Feuerwehr Wattens rückte an und begann umgehend mit den Löscharbeiten“, schilderte eine Polizeisprecherin auf „Krone“-Nachfrage. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Ermittlungen werden aufgenommen.
Ersten Informationen zufolge dürfte niemand verletzt worden sein. Meldungen würden bisher jedenfalls keine vorliegen, hieß es.
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