Oklahoma gleicht in Serie gegen San Antonio aus

Nach der Niederlage im ersten Spiel der „best of seven“-Serie gegen die San Antonio Spurs gewannen die Thunder am Mittwoch daheim mit 122:113. Im Vergleich der Superstars Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama hatte der alte und neue MVP dieses Mal die Vorteile auf seiner Seite. Gilgeous-Alexander steuerte 30 Punkte bei, Wembanyama 21.