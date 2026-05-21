Oklahoma gleicht in Serie gegen San Antonio aus

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurückgeschlagen.
Nach der Niederlage im ersten Spiel der „best of seven“-Serie gegen die San Antonio Spurs gewannen die Thunder am Mittwoch daheim mit 122:113. Im Vergleich der Superstars Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama hatte der alte und neue MVP dieses Mal die Vorteile auf seiner Seite. Gilgeous-Alexander steuerte 30 Punkte bei, Wembanyama 21.
„Die Burschen haben heute Abend alles gegeben. Da wir wussten, was eine Niederlage bedeutet hätte, haben wir von Beginn an mit voller Energie gespielt“, sagte Gilgeous-Alexander. Der Gewinner der Serie trifft im Finale auf die Cleveland Cavaliers oder die New York Knicks.
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