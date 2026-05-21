Alter Bekannter! Djokovic hat einen neuen Trainer

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat pünktlich vor Beginn der French Open wieder einen Trainer.
Der am Freitag 39 Jahre alt werdende Serbe sicherte sich die Dienste seines Landsmannes und ehemaligen Davis-Cup-Kapitäns Viktor Troicki. „Willkommen an meinen Freund, Teamkollegen und jetzt Trainer Viktor Troicki“, schrieb der ehemalige Weltranglisten-Erste auf Instagram.
Schöne Erinnerungen
Troicki gehörte bereits zum Trainerstab, als Djokovic bei Olympia 2024 in Paris die Goldmedaille gewann.
Offiziell war Djokovic ein Jahr ohne Chefcoach gewesen. Im vergangenen Mai hatte er die Zusammenarbeit mit dem Schotten Andy Murray beendet.
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