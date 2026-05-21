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Vanessa Trump macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Society International
21.05.2026 08:55
Vanessa Trump machte nach einem Eingriff ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich.
Vanessa Trump machte nach einem Eingriff ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich.(Bild: AFP/CLIFF HAWKINS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vanessa Trump hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. „Bei mir wurde vor Kurzem Brustkrebs diagnostiziert“, schrieb die Ex-Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump auf Instagram.

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Sie arbeite eng mit ihrem medizinischen Team an einem Behandlungsplan. „Ich bedanke mich bei meinen Ärzten, die in dieser Woche einen Eingriff bei mir durchgeführt haben“, so die 48-Jährige.

Voller Hoffnung und umgeben von Liebe
Sie bleibe fokussiert und voller Hoffnung und sei umgeben von der Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und der Menschen, die ihr am nächsten stünden.

Vanessa Trump bekommt nach der Schock-Diagnose unter anderem Unterstützung von ihrer Tochter ...
Vanessa Trump bekommt nach der Schock-Diagnose unter anderem Unterstützung von ihrer Tochter Kai.(Bild: AFP/CLIFF HAWKINS)

Vanessa Trump war zwölf Jahre lang mit Donald Trump Junior, dem Sohn des US-Präsidenten, verheiratet. Mit ihm hat sie fünf Kinder. Im März 2025 machte Golfstar Tiger Woods (50) seine Beziehung mit Vanessa Trump öffentlich.

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