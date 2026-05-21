Traditions-Wirt sperrte nach Großbrand wieder auf

Die meisten Mitarbeiter sind wieder zurück

364 Tage nach dem Brand, also am 15. April 2026, gelang es, das Lokal wieder für Gäste zu eröffnen. Der offizielle Part fand aber erst am 20. Mai statt. Und zwar mit dem Segen von Dompfarrer Toni Faber. Für die Familie besonders wichtig, da vor allem Mama Grünberger immer eine besondere Verbundenheit zum Steffl hatte.