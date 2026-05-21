Auf zwei Rädern unterwegs: Viele Gefahren lauern!

81 Motorradfahrer starben im Vorjahr auf Österreichs Straßen. Der Frühling gilt als besonders heikle Zeit, weil vielen Bikern die Routine fehlt. Dabei locken zu Pfingsten unter anderem in Tirol schon viele Passstraßen. Wo die größten Gefahren lauern und was Profis raten.
Das bevorstehende Pfingstwochenende mit seiner sommerlichen Wetterprognose dürfte der erste Höhepunkt des Ausflugsverkehrs mit Motorrädern sein. Schöne Ziele gibt es allein in Tirol genug: So früh wie nie in der Geschichte hat die Timmelsjoch-Hochalpenstraße im Ötztal heuer geöffnet. Auch die meisten anderen Passstraßen sind nach der Wintersperre befahrbar. Sie gehören zu den beliebtesten Zielen von Zweiradfans. Sie gehören aber auch zu den Strecken mit den meisten Unfällen.
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