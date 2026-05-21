Buben (5, 3) wurden von Eltern in Wald ausgesetzt

Buben sollten in Wald Spielzeug finden

Die Buben erzählten Beamten der portugiesischen Nationalgarde (GNR), ihre Mutter und ihr Stiefvater hätten sie mit verbundenen Augen im Wald allein gelassen. Als sie die Augenbinden abgenommen hätten, seien die Eltern weg gewesen. „Die Eltern haben ihnen gesagt, dass sie im Wald nach einem Spielzeug suchen sollten“, so der Mann, der die beiden zufällig im Rückspiegel seines Wagens gesehen hatte und daraufhin anhielt.