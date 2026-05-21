„Nur Kekse bei sich“
Buben (5, 3) wurden von Eltern in Wald ausgesetzt
Zwei Buben (drei und fünf Jahre jung) wurden in Portugal von ihren Eltern mit verbundenen Augen in einen Wald geführt und dort hilflos zurückgelassen. Als ein Mann die weinenden Kinder fand, hatten sie nur einen Rucksack mit Wechselkleidung, Keksen und einer Flasche bei sich. Die Fahndung nach den Eltern läuft.
Zwei französische Kleinkinder wurden in Portugal weinend an einer abgelegenen Landstraße entdeckt. Ein Mann fand die beiden nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon und brachte sie zur Polizei. Es wird vermutet, dass sie von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Sie hatten keine Ausweise bei sich und eine Vermisstenanzeige liegt nicht vor.
Als ich in ihre Rucksäcke sah, war mir sofort klar, dass sie ausgesetzt worden waren.
Der Retter der Buben
Buben sollten in Wald Spielzeug finden
Die Buben erzählten Beamten der portugiesischen Nationalgarde (GNR), ihre Mutter und ihr Stiefvater hätten sie mit verbundenen Augen im Wald allein gelassen. Als sie die Augenbinden abgenommen hätten, seien die Eltern weg gewesen. „Die Eltern haben ihnen gesagt, dass sie im Wald nach einem Spielzeug suchen sollten“, so der Mann, der die beiden zufällig im Rückspiegel seines Wagens gesehen hatte und daraufhin anhielt.
Fahndnung nach Eltern läuft
„Als ich in ihre Rucksäcke sah, war mir sofort klar, dass sie ausgesetzt worden waren“, sagte der Mann. „Dort waren nämlich komplette Wechselkleidung, Kekse, Obst und eine Flasche Wasser.“ Um die Kleinen kümmert sich nun die Kinderschutzbehörde CPCJ. Die Polizei fahndet nach den Eltern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.