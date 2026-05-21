Im Drogenrausch: Afghane verletzte drei Polizisten

Polizisten hatten Freitagabend in der Klagenfurter Innenstadt eine Amtshandlung durchgeführt, als sich ein Afghane gegenüber den Beamten aggressiv verhalten hat. Der 22-Jährige, der unter Einfluss von Suchtmitteln gestanden hatte, hörte trotz mehrfacher Abmahnung nicht auf.
Anstatt sich zu beruhigen und seiner Wege zu gehen, drohte er den Beamten und griff einen Polizisten an. Der Festnahme versuchte der Afgahne sich mehrfach mit heftiger Gegen wehr zu entziehen. Den Polizisten ist es nur durch Anwendung von massiver Körperkraft gelungen, den Tobenden festzunehmen.
Während der Festnahme bedrohte der 22-Jährige die Beamten mit dem Umbringen. Bei der Amtshandlung wurden sowohl der Mann als auch drei Polizisten verletzt. Der Afghane wurde ins Klinikum Klagenfurt und die Polizisten ins UKH Klagenfurt eingeliefert.
Polizist in Villach attackiert
Eine Lärmerregung in einem Mehrparteienwohnhaus hat die Polizei in Villach im Stadtgebiet auf den Plan gerufen. Dabei hat sich ein junger Klagenfurter aggressiv gegenüber den Beamten verhalten. Der 21-Jährige hat sich von mehrfachen Abmahnungen nicht einschüchtern lassen und griff einen Beamten an. Er schlug dem Polizisten gegen den linken Arm und erfasste ihn am Hals.
Der Festnahme versuchte sich auch dieser Tobende mit heftiger Gegenwehr zu entziehen, und die Polizisten mussten den 21-Jährigen unter Anwendung von massiver Körperkraft festnehmen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Der Afghane, wie auch der Klagenfurter, werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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