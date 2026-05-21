Im Drogenrausch: Afghane verletzte drei Polizisten

Polizist in Villach attackiert

Eine Lärmerregung in einem Mehrparteienwohnhaus hat die Polizei in Villach im Stadtgebiet auf den Plan gerufen. Dabei hat sich ein junger Klagenfurter aggressiv gegenüber den Beamten verhalten. Der 21-Jährige hat sich von mehrfachen Abmahnungen nicht einschüchtern lassen und griff einen Beamten an. Er schlug dem Polizisten gegen den linken Arm und erfasste ihn am Hals.