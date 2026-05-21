Schwentner: „Nicht zurück ins Beton-Zeitalter!“

„Es ist Judith, Ju-Ju-Juudith...“ – die Stimme der österreichischen Indie-Pop-Sängerin Resi Reiner klingt am Mittwochabend durch die Kaiserfeldgasse. Reiner hat der Grazer Vizebürgermeisterin ein Lied gewidmet und stimmt die Menge auf den Einzug von Schwentner vor. Die Grünen feiern ihren Wahlkampfauftakt in Graz. Bei der Wahl in einem Monat, am 28. Juni, wollen sie den zweiten Platz vor der ÖVP holen.

Die amtierende Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) scheint fix auf dem ersten Platz gesetzt zu sein. „Wir starten jetzt die Aufholjagd um Platz zwei! Wir sind fünf Jahre Marathon gelaufen, jetzt legen wir noch die letzten Meter gemeinsam zurück“, ruft Schwentner. Ein ambitioniertes Ziel, denn in allen Umfragen liegt die ÖVP weit vor den Grünen und auch der FPÖ wird ein besserer Platz prognostiziert.