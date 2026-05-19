Opferstockdieb: „Ich werde in der Hölle schmoren!“

Sechsmal soll der 35-Jährige in Gotteshäusern zugegriffen haben. Mit einem Blechstück, das er mit doppelseitigem Klebeband versah, fischte er die Münzen in Kirchen in Weiz, St. Marein bei Graz und Hartberg aus den Opferstöcken. „Er hat das sehr professionell aufgezogen“, betont Staatsanwältin Viktoria Schreyer.

Die Verantwortung des Mechanikers ist seit seiner Festnahme Ende Februar etwas ambivalent. Einmal gesteht er die Taten, dann war er nur beten oder wegen der spezifischen Architektur in den Kirchen.