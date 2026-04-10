Vize Judith Schwenter: „Das ist erst die Halbzeit“

Gute Zusammenarbeit im Rathaus

Manch Wahlversprechen aus 2021 wartet jedoch noch darauf, eingelöst zu werden. So haben noch nicht alle 17 Grazer Bezirke eine „Grünen Meile“. Auch bei der Forderung nach günstigeren Öffis stieß man an die Grenzen des politischen Handlungsspielraums: „Die Preise bestimmt der Verkehrsverbund – wir können nur das Klimaticket bezuschussen, wofür wir bereits viel Geld in die Hand nehmen“, sagt Schwentner.