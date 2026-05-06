Mehr Grazer als je zuvor im Juni wahlberechtigt

Stadt für Ansturm auf Wahlkarten gerüstet

Die Wahllokale sind heuer wieder von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Wer da keine Zeit hat, etwa weil er bei der Formel 1 in Spielberg ist, kann per Briefwahl seine Stimme abgeben. Die Wahlkarten werden ab 8. Juni ausgestellt. Man kann bis 26. Juni auch in allen Servicestellen (ausgenommen Tummelplatz) und im Amtshaus seine Wahlkarte beantragen und dann von Montag bis Freitag (7 bis 16 Uhr) auch gleich vor Ort abgeben. „Wir sind heuer für einen eventuellen Ansturm gerüstet, haben 60.000 Wahlkarten geordert“, lächelt Schwarz. 2021 machten etwas mehr als 25.000 Grazer vom Briefwahlrecht Gebrauch.