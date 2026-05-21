„Wir haben das Geld ja nicht verschenkt“

„Für einige Klubs ist dieser erneute Einschnitt existenzbedrohend“, weiß Christian Purrer, Präsident vom Dachverband ASVÖ. „Die Vereine stehen ja jetzt schon mehrfach unter Druck.“ Purrer war bis 2025 selbst 13 Jahre lang Chef der Energie Steiermark und da wichtiger und verlässlicher Partner als Sponsor im Kultur- und Sportbereich. „Aber wir haben das Geld nie verschenkt – das möchte ich einmal klarstellen. Wir haben dafür ja eine Gegenleistung bekommen. Das Image der Energie Steiermark ist gerade aufgrund unseres umfangreichen Sponsorings in den letzten Jahren stark angestiegen.“