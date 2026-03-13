Volksgarten: Surfwelle würde 1,9 Millionen kosten

Immer wieder war eine Surfwelle Thema in den Graz-Wahlkämpfen der letzten Jahre. 2021 wurde das Projekt an der Mur aus finanziellen Gründen abgesagt. Für eine Welle am Mühlgang im Volksgarten sind jetzt die Planungen abgeschlossen.
Viel wurde über sie gesprochen, bis heute gibt es sie nicht: die Surfwelle an der Mur. Im November 2024 beschloss der Grazer Gemeinderat, dass Planungen für eine Welle im Mühlgang im Volksgarten begonnen werden – die sind jetzt abgeschlossen, wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Freitag verkündete. Das Projekt lebt also rechtzeitig zum Wahlkampf in der Murmetropole wieder auf.
„Der Volksgarten ist ein wunderschöner Park in Graz mit großen Herausforderungen, aber noch viel größerem Potenzial“, sagt Schwentner zur Umgestaltung des Parks. „Eine Surfwelle mitten in der Stadt wäre ein einzigartiges Projekt für Graz – ein Ort für Sport, Begegnung und Bewegung, der weit über die Stadt hinaus Menschen begeistern könnte.“
Wie wird die Welle aussehen? Schwentner postete am Freitag eine KI-Animation des Mühlgangs. Das Kölner Unternehmen „Dreamwave“, das das Projekt umsetzen soll, zeigte eine künstlerische Darstellung – siehe oben. Neben der Welle sollen ein Betriebs- und Vereinsgebäude in Containerbauweise mit Kontrollraum, Umkleiden und Toiletten, Aufenthaltsbereiche für Surfer und Sitzmöglichkeiten für Zuschauer entstehen.
Robert Wiener, Abteilungsleiter für Grünraum und Gewässer, sieht in der Welle auch „einen echten sicherheitspolitischen Gamechanger“.
Umsetzung hängt von den Finanzen ab
Die Surfwelle würde 1,9 Millionen Euro kosten, außerdem muss man sich noch mit dem Mühlenkonsortium einigen. Ein wasserrechtliches Verfahren läuft. Der Gemeinderat muss als nächster Schritt einen Umsetzungsbeschluss fassen, der von den Finanzen abhängt. „Wir haben jetzt eine fundierte Planung auf dem Tisch und wollen dieses Projekt gemeinsam weiter voranbringen“, sagt Schwentner.
