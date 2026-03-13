Volksgarten: Surfwelle würde 1,9 Millionen kosten

Wie wird die Welle aussehen? Schwentner postete am Freitag eine KI-Animation des Mühlgangs. Das Kölner Unternehmen „Dreamwave“, das das Projekt umsetzen soll, zeigte eine künstlerische Darstellung – siehe oben. Neben der Welle sollen ein Betriebs- und Vereinsgebäude in Containerbauweise mit Kontrollraum, Umkleiden und Toiletten, Aufenthaltsbereiche für Surfer und Sitzmöglichkeiten für Zuschauer entstehen.

Robert Wiener, Abteilungsleiter für Grünraum und Gewässer, sieht in der Welle auch „einen echten sicherheitspolitischen Gamechanger“.