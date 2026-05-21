Ballettensemble führt in atemlose „Modern Times“

Gnadenloses Tempo unserer Zeit

Tempo bis hin zur absoluten Rastlosigkeit bestimmt Anne Jungs „Drift“, für das Davidson Jaconello den Sound geschaffen hat. Die Choreografin zeigt eine knallharte Welt, in der man sich ständig auf Neues einstellen muss, keine Zeit hat, um mit Prozessen warmzuwerden. Permanenter Druck, ständiges schneller, höher, weiter und bis zum Anschlag gedrehte Schrauben bestimmen ihre Bewegungsabläufe, und doch schaffen es auch hier Einzelne wie Yuka Eda und Thibault Lucas Nury oder Kirsty Clarke und Leonardo Germani in spannenden Duetten aus dem Trott auszubrechen.