Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oper Graz

Ballettensemble führt in atemlose „Modern Times“

Steiermark
21.05.2026 12:17
Das Ensemble in Giovanni Insaudos „The Gravity of Iron“.
Das Ensemble in Giovanni Insaudos „The Gravity of Iron“.(Bild: Andreas Etter)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Einmal mehr sorgt ein Ballettabend an der Grazer Oper für Begeisterung.  In „Modern Times“ entwickelten Katarzyna Kozielska, Anne Jung und Giovanni Insaudo drei Stücke über die Beziehung von Mensch und Maschine in unseren Tagen. Ein entfesseltes Ensemble nahm das Publikum mit auf diese Reise.

0 Kommentare

Drei Stücke, drei Choreografen – ein Thema: Basierend auf Charlie Chaplins Filmklassiker „Modern Times“ setzten sich Katarzyna Kozielska, Anne Jung und Giovanni Insaudo mit den Herausforderungen unserer modernen Welt auseinander. Das Verhältnis von Mensch und Technik, ein Umfeld, in dem man mitläuft oder isoliert ist, eine Arbeitswelt, die oft überfordert, all das wird hier in so mitreißende wie beklemmende Bilder übersetzt.

Großartiges Ensemble
Dafür sind nicht nur die beeindruckenden Choreografien, sondern auch die ästhetischen Kostüme von Silke Fischer und Elisabeth Perteneder und vor allem die großartigen Lichtstimmungen von Martin Schwarz verantwortlich. Und natürlich die herausragenden Leistungen der Tänzerinnen und Tänzer, die einen sowohl solistisch als auch im Ensemble immer wieder atemlos zurücklassen. Was für eine Compagnie!

Kirsty Clarke und Fabio Agnello in „404 – Not Found“
Kirsty Clarke und Fabio Agnello in „404 – Not Found“(Bild: Andreas Etter)

Den Auftakt setzt Katarzyna Kozielska mit „404 – Not Found“. Sie findet selbst im gnadenlosen Takt unserer Zeit (Sounddesign: Benjamin Magnin) Räume für emotionale Ausbrüche, für Momente der Selbstbetrachtung und zwischenmenschliche Beziehungen. Doch die Realität schaut anders aus, wie der Titel des Stücks – eine wohlbekannte Fehlermeldung – impliziert.

Gnadenloses Tempo unserer Zeit
Tempo bis hin zur absoluten Rastlosigkeit bestimmt Anne Jungs „Drift“, für das Davidson Jaconello den Sound geschaffen hat. Die Choreografin zeigt eine knallharte Welt, in der man sich ständig auf Neues einstellen muss, keine Zeit hat, um mit Prozessen warmzuwerden. Permanenter Druck,  ständiges schneller, höher, weiter und bis zum Anschlag gedrehte Schrauben bestimmen ihre Bewegungsabläufe, und doch schaffen es auch hier Einzelne wie Yuka Eda und Thibault Lucas Nury oder Kirsty Clarke und Leonardo Germani in spannenden Duetten aus dem Trott auszubrechen. 

Das Ensemble in „Drift“
Das Ensemble in „Drift“(Bild: Andreas Etter)

Mensch und Maschine führt schließlich Giovanni Insaudo in der sehr narrativen Choreografie „The Gravity of Iron“ zusammen. Das Ergebnis ist eine gut geölte Moderne, die allerdings längst überholt ist. Aus dem monotonen Gleichklang von einst wird bei ihm im Sounddesign von Hodei Iriarte Kaperotxipi ein Meer aus Vielstimmigkeit, in dem es aber umso schwerer ist, sich als Individuum Gehör zu verschaffen. Auch hier beeindruckt Yuka Eda als scheinbar knochenloser Mensch. 

Trotz der drei unterschiedlichen choreografischen Sprachen fügt sich dieser Abend zu einem Ganzen, das atemberaubend, aber auch beklemmend ist. Unbedingt sehenswert!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.05.2026 12:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Charlie Chaplin
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
93.872 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
83.450 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
81.957 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
740 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf