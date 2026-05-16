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Mitten im Wahlkampf

FPÖ Graz: Zwei Ausschlüsse wegen „Illoyalität“

Steiermark
16.05.2026 18:52
FPÖ-Graz-Spitzenkandidat René Apfelknab
FPÖ-Graz-Spitzenkandidat René Apfelknab(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Paukenschlag in der Grazer FPÖ: Im anhebenden Wahlkampf wurden zwei Parteimitglieder ausgeschlossen. Als Grund wird von der Landespartei „systematische Illoyalität“ angeführt.

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Dieser Vorgang wird noch für viel Diskussionsstoff im Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni sorgen: Die FPÖ, die mit Spitzenkandidat René Apfelknab in die Schlacht zieht, hat zwei Funktionäre ausgeschlossen. Mit Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter handelt es sich immerhin um zwei Grazer Vize-Obmänner.

Einstimmiger Ausschluss via Notverordnung
Der Ausschluss wurde Anfang der Woche via Notverordnung in die Wege geleitet, wie der „Krone“ am Samstag vom Büro des blauen Landtagsklubobmanns Marco Triller bestätigt wurde. Am Mittwoch nickte der Landesparteivorstand die drastische Maßnahme einstimmig ab. Dohr verliert damit auch seinen dritten Platz auf der Liste für die Graz-Wahl.

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In der Stellungnahme der FPÖ Steiermark heißt es, die „Informationen und Beweismittel“, die der Landespartei in der Causa vorliegen, hätten zu den Ausschlüssen geführt. Das Duo habe „in den letzten Monaten ein Verhalten gezeigt, welches als systematische Illoyalität zu werten ist“, und damit den Zusammenhalt und die Ziele der Partei gefährdet. Dem Vernehmen nach geht es um parteischädigende Chatnachrichten.

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