FPÖ Graz: Zwei Ausschlüsse wegen „Illoyalität“

In der Stellungnahme der FPÖ Steiermark heißt es, die „Informationen und Beweismittel“, die der Landespartei in der Causa vorliegen, hätten zu den Ausschlüssen geführt. Das Duo habe „in den letzten Monaten ein Verhalten gezeigt, welches als systematische Illoyalität zu werten ist“, und damit den Zusammenhalt und die Ziele der Partei gefährdet. Dem Vernehmen nach geht es um parteischädigende Chatnachrichten.