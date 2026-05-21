Ralf Schumacher und Étienne heiraten im Fernsehen

Was sind die größten Hürden bzw. Tücken auf dem Weg zu eurer Hochzeit? Je wunderschöner man es haben will, umso komplexer kann es werden …

Schumacher: Das größte Problem ist immer die Sitzordnung. Wir haben ein sehr durchgemischtes Publikum, also wo setzt man da alle hin? Keiner soll sich schlecht fühlen und wir haben nur zehn Tische, also ist es dementsprechend schwierig. Dann haben wir noch das Thema, das nicht jeder gefilmt werden will, was auch okay ist. Der Rest war einfach, wir mögen sogar dieselbe Musik. Das Probeessen mit ein paar guten Freunden hat großen Spaß gemacht. Wenn man überhaupt von Stress sprechen kann, ist der Hauptstressfaktor das Abendessen. Wenn das erfolgreich erledigt ist, dann sind alle happy. Dann ist die Hochzeit auch gelungen.

Bousquet-Cassagne: Die Atmosphäre wird sehr schön sein, weil die Lage hier am Strand mit dem traumhaften Lokal und dem Essen einfach passt. Es gibt ein bisschen Alkohol, die Musik passt und all unsere Freunde und die Familien sind da. Ein schöner Moment.

Schumacher: Étienne ist einmal 1600 Kilometer gefahren, um mit seiner Mama einkaufen zu gehen. Das war der größte Aufwand, aber das gehört auch dazu.

Bousquet-Cassagne: Schwierig ist auch zu wissen, was genau man bei der Hochzeit tragen soll. Für Frauen ist das nicht leicht, aber auch Männer tun sich sehr schwer dabei.