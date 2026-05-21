Ja zu Wachstum, aber Angst vor Verkehrslawine

Stadtchef sieht keine Probleme bei Verkehr und Hochwasser

Bürgermeister Andreas Ramharter beruhigt: „Es gibt Verkehrsgutachten, die bestätigen, dass die Maßnahmen zu keiner Überlastung des Verkehrs führen“. Neue Wohnungen, die bewusst in Bahnhofsnähe gelegt werden, sollen darauf abzielen, dass Bürger vermehrt auf den Zug umsteigen. Und auch beim Hochwasserschutz sieht er kein Problem. „Durch den Bau mehrerer Retentionsanlagen kam es auch 2024 zu keinen großen Hochwasserschäden“.