Binnen weniger Tage zwei Frauen erschossen

Mit einem Gewehr Ehefrau getötet und Verwandte angerufen

In der Steiermark hingegen muss niemand mehr fahnden. Ein Oststeirer (64) wurde festgenommen. Er soll seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen haben. Die Leiche der Frau wurde am Mittwoch in einem abgelegenen Haus, einem alten Bauernhof, in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz gefunden. Der Mann soll laut Polizeisprecher Fritz Grundnig eine nahe Verwandte angerufen und ihr die Tat am Telefon gestanden haben.