Mit ersten Mietern ziehen auch die Süchtigen ein

Schon bevor am 8. Mai das Alkoholverbot rund um den Westbahnhof in Kraft trat, schlug Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) Alarm. „Wir warnen vor einer Verdrängung von Suchtkranken und Drogenhandel in das dicht besiedelte Gebiet der Bezirke Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus führen. Der Sucht- und Drogenkoordinator steht hier in der Verantwortung“, warnte er – und sollte Recht behalten. Denn wer am Westbahnhof nicht mehr willkommen ist, weicht eben aus.