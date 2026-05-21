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Mit ersten Mietern ziehen auch die Süchtigen ein

Wien
21.05.2026 05:00
Christina Schlosser vor dem stets offenen Zugang zum Areal. Erste „Bahnhofs-Vertriebene“ haben ...
Christina Schlosser vor dem stets offenen Zugang zum Areal. Erste „Bahnhofs-Vertriebene“ haben sich schon „eingelebt“.(Bild: Krone KREATIV/ÖVP Neubau, zVg)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Das Alkoholverbot am Westbahnhof stürzt das neue Wohnparadies „Sophie 7“ in Neubau ins Chaos – die ersten Drogenspritzen inklusive. Es droht der nächste Drogen-Hotspot. 

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Schon bevor am 8. Mai das Alkoholverbot rund um den Westbahnhof in Kraft trat, schlug Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) Alarm. „Wir warnen vor einer Verdrängung von Suchtkranken und Drogenhandel in das dicht besiedelte Gebiet der Bezirke Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus führen. Der Sucht- und Drogenkoordinator steht hier in der Verantwortung“, warnte er – und sollte Recht behalten. Denn wer am Westbahnhof nicht mehr willkommen ist, weicht eben aus.

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