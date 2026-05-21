Heiß, heißer, Hailey! Bieber-Gattin heizt Fans ein

Sie ist einfach zu schön, um wahr zu sein! Hailey Bieber hat erst vor wenigen Tagen mit ihrem perfekten Po für reichlich Tuscheleien gesorgt. Ob diese Bilder helfen werden, die Gerüchte um eine angebliche Beauty-OP verstummen zu lassen?
Denn in der aktuellen Kampagne von Victoria‘s Secret beweist die Ehefrau von Sänger Justin Bieber, dass sie nicht umsonst zu den begehrtesten Models der letzten Jahre zählt.
Bieber zeigt ihre Traumkurven
In knappen Dessous und heißen Posen zeigt die 29-Jährige auf den Aufnahmen, die unter dem Titel „Summer It-Girl Dressing“ veröffentlicht wurden, ihre Hammer-Kurven.
Mal im Badezimmer, mal am Bett, mal am Wohnzimmer-Teppich räkelte sich Hailey in wahrer Perfektion vor der Kamera. Jedes Foto ein Highlight, jedes Stück sitzt wie angegossen!
Keine Beauty-OP nötig!
Kein Wunder, dass die Fans bei diesen Kurven ins Träumen kommen. Und manches Mal sogar zweifeln, dass dieser Body wirklich Natur pur ist! Denn erst kürzlich musste Hailey ja dementieren, dass sie ein Po-Lifting hatte.
Das Geheimnis ihrer Traumkurven? Ein knallhartes Trainingsprogramm, wie die Model-Schönheit bereits im letzten Jahr dem „Allure“-Magazin verriet. Demnach trainiere sie viermal in der Woche und ist sich sicher, dass Lunges, also Ausfallschritte, für eine knackige Kehrseite sorgen.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Hailey Bieber mit Fotos für Victoria‘s Secret für Aufsehen sorgt. Bereits zum Valentinstag heizte die Tochter von Hollywoodstar Stephen Baldwin ihren Fans in roten Dessous ein.
Dass der Dessous-Hersteller nun mit neuen Fotos der Model-Beauty nachlegte, sorgte bei den Fans daher für große Begeisterung.
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