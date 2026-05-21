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Wiederholungstäterin

Heiß, heißer, Hailey! Bieber-Gattin heizt Fans ein

Star-Style
21.05.2026 05:30
Diese Kurven sind fast zu schön, um wahr zu sein! Unters Messer hat sich Hailey Bieber für ...
Diese Kurven sind fast zu schön, um wahr zu sein! Unters Messer hat sich Hailey Bieber für diesen Body aber nicht gelegt.(Bild: Krone KREATIV/Zoey Grossman/Victoria's Secret)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie ist einfach zu schön, um wahr zu sein! Hailey Bieber hat erst vor wenigen Tagen mit ihrem perfekten Po für reichlich Tuscheleien gesorgt. Ob diese Bilder helfen werden, die Gerüchte um eine angebliche Beauty-OP verstummen zu lassen?

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Denn in der aktuellen Kampagne von Victoria‘s Secret beweist die Ehefrau von Sänger Justin Bieber, dass sie nicht umsonst zu den begehrtesten Models der letzten Jahre zählt.

Bieber zeigt ihre Traumkurven
In knappen Dessous und heißen Posen zeigt die 29-Jährige auf den Aufnahmen, die unter dem Titel „Summer It-Girl Dressing“ veröffentlicht wurden, ihre Hammer-Kurven. 

Hailey Bieber wurde zur „Wiederholungstäterin“ und räkelte sich erneut in sexy Dessous für ...
Hailey Bieber wurde zur „Wiederholungstäterin“ und räkelte sich erneut in sexy Dessous für Victoria‘s Secret vor der Kamera.(Bild: Zoey Grossman/Victoria‘s Secret)

Mal im Badezimmer, mal am Bett, mal am Wohnzimmer-Teppich räkelte sich Hailey in wahrer Perfektion vor der Kamera. Jedes Foto ein Highlight, jedes Stück sitzt wie angegossen!

Keine Beauty-OP nötig!
Kein Wunder, dass die Fans bei diesen Kurven ins Träumen kommen. Und manches Mal sogar zweifeln, dass dieser Body wirklich Natur pur ist! Denn erst kürzlich musste Hailey ja dementieren, dass sie ein Po-Lifting hatte.

Hailey Bieber sorgt mit Bildern wie diesem für Schnappatmung.
Hailey Bieber sorgt mit Bildern wie diesem für Schnappatmung.(Bild: Zoey Grossman/Victoria‘s Secret)
Die sexy Fotos sind Teil der „Summer It-Girl Dressing“-Kampagne von Victoria‘s Secret.
Die sexy Fotos sind Teil der „Summer It-Girl Dressing“-Kampagne von Victoria‘s Secret.(Bild: Zoey Grossman/Victoria‘s Secret)

Das Geheimnis ihrer Traumkurven? Ein knallhartes Trainingsprogramm, wie die Model-Schönheit bereits im letzten Jahr dem „Allure“-Magazin verriet. Demnach trainiere sie viermal in der Woche und ist sich sicher, dass Lunges, also Ausfallschritte, für eine knackige Kehrseite sorgen.

Hailey Bieber hält sich mit Fitnesstraining und Lounges fit.
Hailey Bieber hält sich mit Fitnesstraining und Lounges fit.(Bild: Zoey Grossman/Victoria‘s Secret)
Und zeigt das Ergebnis ihres Sportprogramms gerne in knappen Outfits.
Und zeigt das Ergebnis ihres Sportprogramms gerne in knappen Outfits.(Bild: Zoey Grossman/Victoria‘s Secret)

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Hailey Bieber mit Fotos für Victoria‘s Secret für Aufsehen sorgt. Bereits zum Valentinstag heizte die Tochter von Hollywoodstar Stephen Baldwin ihren Fans in roten Dessous ein.

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Dass der Dessous-Hersteller nun mit neuen Fotos der Model-Beauty nachlegte, sorgte bei den Fans daher für große Begeisterung.

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