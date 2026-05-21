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„Ösis zerlegt“ – jetzt träumen Nachbarn vom Coup

Eishockey
21.05.2026 05:31
Unser Team war gegen die Schweiz völlig chancenlos.
Unser Team war gegen die Schweiz völlig chancenlos.(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für eine Gala! Die Schweizer Eishockey-Herren erteilten Österreich am Mittwochnachmittag eine Lehrstunde. Jetzt träumen unsere Nachbarn vom ganz großen WM-Coup.

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„Wir zerlegen auch die Ösis“, titelt der „Blick“ in fetten Lettern. Und fragt: „Wie weit kann das WM-Frühlingsmärchen unserer Nati führen?“ Die Schweizer Angriffslawine war am Mittwoch einmal mehr nicht zu stoppen, Österreich geriet mit 0:9 übel unter die Räder. Während unser Team die erste Niederlage einstecken musste, feierten die Eidgenossen den vierten Sieg im vierten Spiel.

„9:0! Beflügelte Nati fegt über müdes Österreich hinweg“, schreibt SRF. Und der „Tagesanzeiger“ jubelt: „Viertes Spiel, vierter Sieg, und was für einer!“ Nun geht es für die Schweiz um den Gruppensieg.

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