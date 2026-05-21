„Ösis zerlegt“ – jetzt träumen Nachbarn vom Coup

Was für eine Gala! Die Schweizer Eishockey-Herren erteilten Österreich am Mittwochnachmittag eine Lehrstunde. Jetzt träumen unsere Nachbarn vom ganz großen WM-Coup.
„Wir zerlegen auch die Ösis“, titelt der „Blick“ in fetten Lettern. Und fragt: „Wie weit kann das WM-Frühlingsmärchen unserer Nati führen?“ Die Schweizer Angriffslawine war am Mittwoch einmal mehr nicht zu stoppen, Österreich geriet mit 0:9 übel unter die Räder. Während unser Team die erste Niederlage einstecken musste, feierten die Eidgenossen den vierten Sieg im vierten Spiel.
„9:0! Beflügelte Nati fegt über müdes Österreich hinweg“, schreibt SRF. Und der „Tagesanzeiger“ jubelt: „Viertes Spiel, vierter Sieg, und was für einer!“ Nun geht es für die Schweiz um den Gruppensieg.
Auf Österreich wartet nun Deutschland
Österreich hat zwei Tage Zeit, sich von der Abreibung zu erholen. Nächster Gegner der Truppe von Teamchef Roger Bader ist am Samstagabend Deutschland, ein Sieg gegen das schwächelnde Nachbarland würde den erneuten Viertelfinaleinzug bringen. Danach trifft man noch auf Finnland und Titelverteidiger USA.
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