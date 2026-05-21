„Ösis zerlegt“ – jetzt träumen Nachbarn vom Coup

„Wir zerlegen auch die Ösis“, titelt der „Blick“ in fetten Lettern. Und fragt: „Wie weit kann das WM-Frühlingsmärchen unserer Nati führen?“ Die Schweizer Angriffslawine war am Mittwoch einmal mehr nicht zu stoppen, Österreich geriet mit 0:9 übel unter die Räder. Während unser Team die erste Niederlage einstecken musste, feierten die Eidgenossen den vierten Sieg im vierten Spiel.