Zittern um Zukunft von Mostviertler Palettenfirma

Es gibt Hoffnung

Der Betrieb soll fortgeführt werden. Eine Quote von 23 Prozent wird im Sanierungsplan für die rund 80 bisher bekannten Gläubigern angeboten. „Der Sanierungsplan wird von uns eingehend geprüft. Das Unternehmen gibt dazu an, dass Sanierungs- bzw. Umsatzsteigerungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen und so eine Sanierung des Unternehmens angestrebt wird“, erklärt Peter Stromberger vom KSV1870.