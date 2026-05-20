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Kein Material und Geld

Zittern um Zukunft von Mostviertler Palettenfirma

Niederösterreich
20.05.2026 15:00
In die Zahlungsunfähigkeit ist eine Paletten-Betrieb im Bezirk Amstetten gerutscht.
In die Zahlungsunfähigkeit ist eine Paletten-Betrieb im Bezirk Amstetten gerutscht.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von René Denk
Von René Denk

4,3 Millionen Euro Schulden und jetzt zahlungsunfähig: Über die Brekner Paletten Logistik GmbH aus dem Bezirk Amstetten (Niederösterreich) wurde nun beim Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, meldet der KSV 1870. 80 Gläubiger, 19 Mitarbeiter, davon auch ein Lehrling, sind betroffen. Hier die Details.

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Alles andere als Paletti läuft es derzeit wirtschaftlich. Auch die Brekner Paletten Logistik GmbH aus Weistrach ist zahlungsunfähig, meldet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV). Nach Angaben der Firma betragen die Schulden 4,3 Millionen Euro. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde beim Landesgericht St. Pölten eröffnet. 19 Mitarbeiter, davon zwei Angestellte und ein Lehrling, sind betroffen. Derzeit sind rund 80 Gläubiger bekannt.

Materialengpässe
Wie es zur finanziellen Notlage des Betriebs kam, erklärt dieser mit Lieferengpässen von bestimmten Hilfsstoffen. Insbesondere seien derzeit aber auch kaum gebrauchte Paletten verfügbar. Das Unternehmen deckt ein breites Spektrum im Palettengeschäft ab: Ankauf, Reparatur und Recycling, Tausch und Handel. 

„Geopolitische Einflüsse nicht beeinflussbar“
Die rückläufigen Umsätze werden aber nicht nur durch Materialengpässe begründet. Auch Kunden seien durch den erheblichen Preisdruck verloren worden. „Aus Sicht des Schuldnerunternehmens sind diese Umstände auf geopolitische Ursachen zurückzuführen, welche für sie nicht beeinflussbar sind“, heißt es weiter vom KSV 1870. 

Zitat Icon

Das Unternehmen gibt dazu an, dass Sanierungs- bzw. Umsatzsteigerungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen und so eine Sanierung des Unternehmens angestrebt wird.

Peter Stromberger vom KSV1870

Es gibt Hoffnung
Der Betrieb soll fortgeführt werden. Eine Quote von 23 Prozent wird im Sanierungsplan für die rund 80 bisher bekannten Gläubigern angeboten. „Der Sanierungsplan wird von uns eingehend geprüft. Das Unternehmen gibt dazu an, dass Sanierungs- bzw. Umsatzsteigerungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen und so eine Sanierung des Unternehmens angestrebt wird“, erklärt Peter Stromberger vom KSV1870.

Prüfungstagsatzung und wie es weiter geht
Gläubiger sollen ab sofort ihre Forderungen beim KSV 1870 anmelden, fordert der Kreditschutzverband auf. Die Anmeldefrist für Gläubiger geht bis zum 30. Juni. Als Masseverwalter fungiert St. Valentiner Rechtsanwalt Wolfgang Strasser. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14. Juli statt, die Sanierungsplan-Tagsatzung ist mit 11. August anberaumt.

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