Österreicher spielen in „Game-Szene“ ganz groß mit

„Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen“, erzählt Michael Temper im „Krone“-Gespräch – und weiter: „Mit meinen Apps möchte ich Freude und Spaß in das Leben der Menschen bringen. Jemanden aufgrund meiner Erfindungen und Kreationen zum Lachen zu bringen, ist eines der erfüllenden Dinge in meinem Leben.“