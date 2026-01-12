Österreicher spielen in „Game-Szene“ ganz groß mit

Chef von Todesbar nach Brandkatastrophe in U-Haft
Der Oberösterreicher Michael Temper erhielt in den USA den prestigeträchtigen Spielentwickler-Award von Apple. Neben klassischen Computerspielen gibt es hierzulande ein 40-köpfiges Team, das auf spielerische Bildung setzt.
„Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen“, erzählt Michael Temper im „Krone“-Gespräch – und weiter: „Mit meinen Apps möchte ich Freude und Spaß in das Leben der Menschen bringen. Jemanden aufgrund meiner Erfindungen und Kreationen zum Lachen zu bringen, ist eines der erfüllenden Dinge in meinem Leben.“
